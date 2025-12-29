◆第７６回東京大賞典・Ｇ１（１２月２９日、大井競馬場・ダート２０００メートル、重）年末の国内ダート頂上決戦に１５頭（アラジンバローズが出走取り消し）が出走し、単勝１・４倍で断然人気のミッキーファイト（牡４歳、ＪＲＡ美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）は２着だった。ゆっくりしたスタートで後手に回るも徐々に位置取りを上げ、最後の直線の入り口では前を射程圏に入れる形。そのまま先頭に立って押し切ろうとした