Î¥º§¤¹¤ëºÝ¤äÎ¥º§¸å¡¢É×ÉØ¤¬º§°ùÃæ¤Ë¶¦Æ±¤ÇÃÛ¤¤¤¿ºâ»º¤ò¸øÊ¿¤ËÊ¬¤±¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¡Öºâ»ºÊ¬Í¿¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÍ×Ãí°Õ¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡ÄÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤ì¤¬¡Ö½ÏÇ¯Î¥º§¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£¤«¤é¡È½àÈ÷¡É¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤­¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¤È¤³¤í¤Ç¡¢É×¤¬ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¡¢ºÊ¤«¤éÎ¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·É×¤¬ºâ»ºÊ¬Í¿¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢µñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºâ»ºÊ¬Í¿¤Î»ÅÁÈ¤ä¡¢»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤¹¤Ù¤­ÂÐºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä