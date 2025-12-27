ターンテーブルが宙に浮いた状態で回転するレコードプレーヤー「Hotaru」を、オーディオテクニカが発売した。音楽に連動して光が空間を彩る機能も備えるなど、音に向き合うかけがえのない瞬間を豊かなものにしてくれる一台だ。