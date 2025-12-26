ＮＨＫの和久田麻由子アナウンサーが同局を退職することが２６日、分かった。同局関係者によると来年３月とみられる。和久田アナは東大卒業後、ＮＨＫに入局。「ニュース７」など看板番組のキャスターを務め、大みそかの「ＮＨＫ紅白歌合戦」でも司会を務めた。別の関係者によると、４月から民放で和久田アナが出演する番組がスタートするという情報もある。ＮＨＫでは「職員の個人に関することはお答えしておりません」とし