秋篠宮家の長男・悠仁さまが、1月2日に行われる「新年一般参賀」に初めて出席されることが発表されました。来年1月2日に行われる「新年一般参賀」には天皇皇后両陛下や上皇ご夫妻のほか、皇族方が出席し、皇居・宮殿のベランダに立ち、国民から祝賀を受けられます。宮内庁によりますと、皇室16人のうち、常陸宮さまと三笠宮家の瑶子さまは欠席されるということです。お出ましは（1）午前10時10分ごろ、（2）午前11時ごろ、（3）午