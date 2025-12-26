象印マホービンが軟調推移。同社は２５日の取引終了後、２５年１１月期の連結決算とともに、２６年１１月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比１．５％増の９２５億円、営業利益は同１１．２％減の６６億円、最終利益は同１９．７％減の４８億円を見込む。同社は２２日に前期業績の計画上振れ着地について公表していた。今期が減益となる見通しを示したことが株価の重荷となったようだ。 米国の関税政策の影