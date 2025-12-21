レスリングでパリ五輪男子グレコローマンスタイル60キロ級金メダルの文田健一郎（ミキハウス）が21日、全日本選手権が行われた東京・駒沢体育館で取材に応じ、16日の練習で左膝の靱帯を損傷し、全治3〜4週間だと明かした。五輪以来の実戦として、18日の63キロ級に出場する予定だったが直前に欠場した。来年5月予定の全日本選抜選手権には60キロ級での出場を目指すといい「優勝したい。しっかり闘える体をつくる」と語った。