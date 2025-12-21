「霜降り明星」の粗品（32）が21日までに配信された「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。大好きな芸人を明かした。今回はゲストの粗品が好きな芸人ランキングを発表。1位は「4組言わしてください！笑い飯、千鳥、麒麟、中山功太さんです。この4組は本当に大好きっすね」と打ち明けた。笑い飯については「いや〜おもろいっすねぇ。M-1全ネタおもしろい。漫才以外のお二人も大好きです」とコメント。関西のラジオやテレビ