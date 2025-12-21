令和以降は推し活の1つとして、アニメ・漫画のオタク活動（以下、オタ活）をする人たちが増えました。リアルな世界ではお目にかかれない美しい男の子や可愛らしいキャラクターに熱を入れる人や、声優さんの追っかけをするファンなど“オタク”と言えど種類はさまざまです。【写真】謎のHカップ美女は伝説のナイトワーカー初写真集は「妄想しながら見ていただきたいです」そんな推し活コンテンツに共通するのが「熱心に追いかける