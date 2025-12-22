ギコギコしたら即終了 LIVE開催コラボニュース

ギコギコしたら即終了 LIVE開催

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 12月22日（月）19時からYouTubeで「みんなでドキドキ！ショッピングLIVE」
  • Xで話題の「ギコギコorゴシゴシ」したら即終了!?という過酷な生放送
  • 商品が表示価格から30％OFFで購入できるAmazonクーポンコードも用意される

・ギコギコorゴシゴシしたら即終了!?「みんなでドキドキ！ショッピングLIVE」

youtube.com/live/7-3JAhui-zg
記事を読む

