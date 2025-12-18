サンワサプライ株式会社は、Bluetoothと2.4GHzの両方に対応したワイヤレスキーボード「SKB-WBT41BK」を発売した。指先にフィットする窪んだキー形状が、打鍵時のミスを軽減する。3台のデバイスと同時に接続可能で、ワンタッチで簡単に切り替えられる。パソコン・スマホ・タブレットなどを同時に使用し、キーボード1台を切り替えて使用したい方に最適だ。■すばやく正確に入力できる、窪みのあるキーキー中央のわずかな窪みが指先を