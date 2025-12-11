自衛隊による秋田県でのクマ被害を防ぐ支援活動が11月末で終了した。秋田県によれば、秋田駐屯地（秋田市）に拠点を置く陸自第21普通科連隊のべ924人が11月5日から、鹿角市や大館市、北秋田市など12市町村で活動した。箱わな141基を運搬し、駆除後のクマ9頭を運んだ。1回だけだが、埋設するための穴も掘った。【写真】この記事の写真を見る（4枚）鈴木健太知事は「不足していたマンパワーを的確に補っていただき、誠に心強い支