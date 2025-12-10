防衛省は、沖縄県沖の太平洋で活動している中国の空母「遼寧」からの戦闘機などの発着艦が、8日までに合わせて約140回に達したと発表した。9日には、ロシアの爆撃機も日本周辺を中国軍機と共同飛行している。防衛省によると、中国の空母「遼寧」とミサイル駆逐艦など3隻は9日現在、沖縄県の北大東島の東約450kmを航行していて、「遼寧」からの艦載戦闘機と艦載ヘリの発着艦は5日から8日までで、合わせて約140回に達した。一方、9日