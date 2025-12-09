６日午後、中国海軍の空母「遼寧」から発艦した中国軍のJ-15戦闘機が、沖縄本島南東の公海上で航空自衛隊のF-15戦闘機に対して断続的にレーダーを照射した。特に2回目は照射時間が約30分間と異例の長さだったという。これを受けて日中間の緊張が高まっているが、さらに懸念されるのは今後の「偶発的衝突」の可能性だ。それが起きたとき、実戦ではどんな様相が生まれるのか。かつて、中国人民解放軍（PLA）空軍は、2015年に行われた