千葉県八千代市の県立高校に侵入したとして、自称・名古屋市の会社役員の男が現行犯逮捕されました。男は、「上履きのにおいが嗅ぎたかった」と供述しているということです。建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されたのは、自称・名古屋市の会社役員、足立亮太朗容疑者（37）で、6日正午ごろ、千葉県八千代市にある県立高校に侵入した疑いがもたれています。警察によりますと、当時校内にいた教員が男子トイレの個室にいた足立容疑者を