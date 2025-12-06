2年ぶりのリーグ優勝を果たした阪神の大盤振る舞いが続いている。【ドラフト家庭の事情】阪神2位・谷端将伍 野球か、食べるか、寝るか…素振り1日1000回、汗と涙の「22畳」特訓5日には大竹耕太郎（30）が契約交渉に臨み、9000万円から4000万円増の1億3000万円でサインした。2017年にソフトバンクから育成ドラフト4位で指名され、翌18年7月に支配下登録。22年12月に初めての現役ドラフトで阪神に移籍すると、23年は12勝2敗、2