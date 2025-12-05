ドジャースは４日（日本時間５日）、ミゲル・ロハス内野手と１年５５０万ドル（約８億５０００万円）で１年契約を結んだと発表した。球団は直後にロハスのメッセージ動画を公開。「ドジャースファンのみんな、来年もチームに戻ってこられることに本当にワクワクしています。そして来年が現役最後のシーズンになります」と来季限りで現役を引退することを改めて表明。「ドジャースタジアムで、みんなの前で毎晩プレーできること