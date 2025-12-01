1日午後、大分県日田市の市道で男性作業員2人がバキュームカーの下敷きになり亡くなる事故がありました。 作業員2人が下敷きになったのは大分県日田市前津江町赤石の市道です。 警察などによりますと、きょう午後2時10分ごろ「男性2人がバキュームカーの下敷きになっている」と通りかかった人から通報がありました。 日田市の事故現場 駆け付けた消防が救出しましたがその後、40代と60