JR箱根ケ崎駅から多摩センター駅までが1本で繋がる東京都建設局は2025年11月27日、多摩都市モノレール延伸事業（上北台〜箱根ケ崎）について、国土交通省から都市計画事業の認可を取得し、着手すると発表しました。事業期間は2025年度から2034年度までです。【地図】これが多摩都市モノレールの延伸ルート＆新駅の位置です延伸区間は、現在の終点・上北台駅がある東大和市から武蔵村山市を経由し、箱根ケ崎駅が位置する瑞穂町