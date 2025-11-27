去る11月17日、東京都杉並区のマンションから、インフルエンザで高熱を出していた小学1年生の男児が、自宅マンション4階のベランダから転落する事故が発生。保護者が薬を買いに出かけたタイミングでの出来事だったという。【写真】子どもがインフルにかかったら…こんな「異常行動」がかねてから就学以降の小児・未成年の男性を中心に報告が多い、インフルエンザ感染による脳への影響で起きる「異常行動」については、厚生労働省も