活躍すればするほど、存在が遠くなりかねない。ソフトB1位・佐々木麟太郎の幼馴染が明かす“怪物の真実”…「最近は英語で話しかけてくるんですよ（笑）」14日、3年連続4度目のMVPを満票で受賞したドジャースの大谷翔平（31）のことだ。MVP受賞が発表されたこの日は、日本中が大騒ぎ。街では号外が配られた。先日、経済効果算出の第一人者である関大名誉教授の宮本勝浩氏（理論経済学）は、今世紀初のワールドシリーズ（WS）