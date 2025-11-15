ファミリーマート（東京都港区）が、全国の男女を対象とした「豚汁」に関する消費者の意識調査を実施。その結果を発表しました。【1〜5位】全国で最も「ぶたじる」呼びしている県、意外かも……！→これが「ぶたじる派」都道府県ランキングです！「赤みそでなければ豚汁とは言えない」エリアも調査は2025年11月1日から同月3日、豚汁を家庭で作ったことがある全国の20〜69歳の男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計70