ハンバーガーチェーン「マクドナルド」と「graniph（グラニフ）」がコラボレーションしたアパレル新アイテムが11月18日からグラニフ公式オンラインストア、または国内店舗で販売を開始します。【写真】ヤバい！ぐるぐる「グリマス」Tシャツ？アップルパイがパーカに！今回のコラボでも、マクドナルドのハンバーガーやポテト、マスコットキャラクターの一人「グリマス」などをモチーフにした長袖Tシャツ、パーカ、カーディ