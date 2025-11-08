近年、“◯◯界隈”という言葉を目にする機会が増えました。話題となった、入浴をしたがらない人たちを指す言葉「風呂キャンセル界隈」は、Z世代が中心となって使用しています。そんな中、最近SNS上では「#自然界隈」のタグが新たな話題を集めました。【画像】「えっ、本当に東京都内……？」これが若者殺到で“原宿化”している《自然豊かなスポット》です！「寺」に若者が増加？“自然界隈”とは、都会での日常を離れて、山