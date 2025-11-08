7日の衆院予算委で質問を聞く高市首相高市早苗首相は8日、自身のX（旧ツイッター）で、10月の自民党総裁就任後は外出時に私用車が使えなくなったとして「夜間や週末に美容院に行くことがかなわず、自分で伸びた分だけ髪を切っては失敗して夫に笑われている」と投稿した。宿舎を出ようとすると、運転手やSP（警護官）に迷惑がかかると理由を説明した。元々、自分で染髪していたが「不器用で色がまだらになっている」と悩みを吐