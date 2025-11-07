雲海酒造は11月1日から九州エリアで「木挽BLUE」の新CM「マーメAIドあらわる」篇の放映をスタートした。「木挽BLUE」は南国・宮崎県日向灘の海から採取した独自酵母を使用し造り上げた本格芋焼酎で2015年の発売以来、多くの消費者から支持を受けている同社の主力商品として知られている。新CMでは「木挽BLUE」のブルーのブランドコンセプトを強調。宮崎の青い海の底で暮らす人魚（マーメAIド）のAOI（あおい）がある日、地上の