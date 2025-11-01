「スターバックス」は、11月1日（土）から、ホリデーシーズン向けの新作フードを、全国の店舗で発売する。【写真】全部気になる！クリスマスらしい「ホワイトモカケーキ」も■ご褒美にぴったり今回“2025 HOLIDAY”第1弾として発売されるのは、見た目も華やかなケーキやフードなど、ホリデーシーズンを盛り上げる新作メニュー。「ストロベリーチーズケーキ」は、パフェのようなトッピングがご褒美感を満たすチーズケーキ。