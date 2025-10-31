インスタグラムでヘアスタイル動画を投稿している美容師の大月ショウさん（@diece_shou）が、ある動画を投稿。若々しい印象の見た目になれるようイメチェンを希望する男性が来店し、大変身する様子が話題になっています。【画像】「べっ…別人すぎるっ……！！！」→これが「昔のような姿で同窓会に参加したい」38歳男性の“ビジュアル”ビフォーアフターです！すごい…！「白髪の時点ですでにイケメンだったけど…」現在38歳