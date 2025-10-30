2026年1月13日（火）から3月13日（金）までの期間、大学生、大学院生、短大生、専門学校生を対象に、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーを、1日楽しめる「カレッジパスポート（期間限定）」を特別価格で販売します。さらに、学生証をご提示いただいた中学生以上の学生を対象に、2026年1月13日（火）〜3月31日（火）の期間、学生限定のシールをお渡しするほか、「春ディズニー！学生限定くじ」を実施。また、限られた旅