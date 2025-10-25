南島原市の国道で25日朝、道路を横断していた74歳の女性が軽トラックにはねられる事故があり、女性は搬送先の病院で午後5時すぎに死亡が確認されました。 25日午前4時50分頃、南島原市口之津町の国道で、道路を横断していた南島原市の青木みつ子さん(74)が、右折していた軽トラックにはねられました。 警察によりますと、青木さんは全身を打つなどして、大村市内の病院に搬送されましたが、午後5時すぎに死亡が確認されたという