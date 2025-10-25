俳優・黒沢年雄（81）が25日までに公式ブログを更新し、不満ばかりを口にする日本人について私見を展開した。黒沢は「国内では…米が高い、何が高い、生活が厳しいと言っているわりには…皆さんそこそこいい服を着て、福よかな顔をしている！」と切り出すと「街にいる浮浪者でも、顔色良く、太っている人もいる…食べる物はいくらでもある、何処でも水は飲める、トイレにも困らず、紙まである…ある国から見たら日本は天国！」