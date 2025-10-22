トイレに入るたびに便座が上がりっぱなしだったり、床に飛び散りがあったり……。一緒に生活をしているからこそ、「夫婦の習慣の違い」にイライラしてしまう妻は少なくありません。今回は、「座ってトイレ」をしない夫に対するSNS上のリアルな妻の声とともに、“夫の着座トイレ化”を実現させた妻たちの声をご紹介します。【画像】「えっ！効果ありそう……！」→これが、妻たちが実践する《立ちションする夫》への対処法です！