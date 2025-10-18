就寝直前に髪を洗ったところ、翌朝に寝癖がついてしまい困った経験はありませんか。夜に髪を洗う場合、就寝の何時間前までに済ませるのが望ましいのでしょうか。洗髪の最適なタイミングや洗髪時の注意点などについて、美容室「Grace Avenue」（東京都港区）サロンマネジャーで美容師の原木佳祐さんに聞きました。就寝の1時間前までに洗髪を済ませるのが理想Q.そもそも、髪は毎日洗った方がよいのでしょうか。原木さん「季節によ