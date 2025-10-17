「世田谷西シニア」蓬莱昭彦総監督が語る…中学生との向き合い方野球はメンタル面が大きなウエートを占めるスポーツ。8月の「第18回全日本中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ」を制するなど、“全国3冠”を達成した中学硬式の強豪「世田谷西リトルシニア」の蓬莱昭彦総監督は「できるだけ親身になって選手に接するように心がけています」と語る。Full-Countでは小学生・中学生世代で全国制覇を成し遂げた指導者を取材。心身