デニーズジャパンは、10月29日から、茨城県産紅天使を使用した蜜いものデザートを販売する。茨城県産の紅天使は、温度・湿度調整された貯蔵庫等で熟成をさせることで甘さを増したさつまいも。焼くことで糖度が増して一層甘くなり、口の中で広がるような、しっとりとした食感が特長となっている。デニーズではその特長から「蜜いも」と表現している。今年最もおすすめの商品は、毎年好評の「蜜芋のモンブランサンデー〜紅天使使用」