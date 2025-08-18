新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル、ウェスティンホテル横浜に、太平洋の恵みと横浜の歴史に着想を得たインターナショナル・ビュッフェレストラン「PACIFIC TABLE(パシフィク・テーブル)」がオープンした。【写真】「ジャックスクリーク トマホーク 純血ブラックアンガス」ウェスティンホテル横浜の「パシフィク・テーブル」■世界との懸け橋となってきた横浜港の歴史を美食で表現和洋中を始めとする