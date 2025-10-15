ÂçÃ«¤Ï5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.147¡¢»³ËÜ¤ÏPSÄÌ»»4¾¡ÌÜ¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥­¡¼¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£ÂÇÎ¨.147¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤Ï9²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÆüËÜ¿Í½é´°Åê¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó2¾¡ÌÜ¡ÊÄÌ»»4¾¡ÌÜ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£