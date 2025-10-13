Image: Figure ついに人間は家事から開放される。掃除や料理や洗濯など、人の暮らしには何かしらの作業がつきもの。だけど面倒だし時間も取られるしで、なるべくやらずに済ませたいのが本音ですよね。昔の人たちは未来の技術に期待して、メイドロボや家事手伝いロボなどを想像してきました。ロボット掃除機も洗濯乾燥機も食洗機も、そんな人々の願いから生まれてきた家電です。そして21世紀