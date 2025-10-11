オイシックスの能登嵩都「フォーム、球のバラつきが全体的に減った」2軍球団からのドラフト指名に“最有力”と目されている男がいる。オイシックス新潟アルビレックスBCの能登嵩都投手は今季、イースタン・リーグで防御率（2.60）、勝利（12）、勝率（.750）、奪三振（102）の“投手4冠”を成し遂げ、「今年こういう成績を残せているので、チャンスがあるのかなと思っています」と言葉に力を込めた。加入1年目だった昨季は35登