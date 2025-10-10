カルビー（東京都千代田区）が、亀田製菓（新潟市）との協働プロジェクトの第1弾として、コラボレーション商品「ポテトチップス ハッピーターン味」を10月13日から期間限定で発売します。約1年をかけて「忠実に再現」2025年9月で発売50周年を迎えた「カルビーポテトチップス」と、2026年に50周年を迎える亀田製菓の「ハッピーターン」のコラボとなる同商品は、食べた瞬間の自然な甘みと、ライスパウダーを使用することで表現し