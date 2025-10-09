フィリーズ打線が爆発【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間9日・ロサンゼルス）フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が8日（日本時間9日）、敵地で行われたドジャースとの地区シリーズ第3戦で「2番・指名打者」で出場し、4回の第2打席のポストシーズン1号ソロに続き、8回の第4打席にも2号2ランを放ち、1試合2発の大暴れを見せた。5点リードの8回1死一塁の第4打席では、クレイトン・カーショー投手の145キロの直球を右