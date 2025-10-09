山本由伸がフィリーズ戦で5回途中3失点で降板【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間9日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が8日（日本時間9日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第3戦に先発し、4回0/3を投げ3失点で降板した。5回持たずの降板に米メディアも「ヤマモトは残念だった」などと嘆いた。3回までの無安打投球が嘘のような展開となった。4回先頭のシュワーバーに2ボールから投じた155キロの