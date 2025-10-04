装いに重みを与えるダークトーンにいま着目。色そのものが重厚感をそなえているから、組み合わせることでよりいっそう大人の深みやクラシカルな趣を加えられる。そんな意外性を秘めた「暗色」を用いて、新たな配色パターンを拡大。白黒使わず「暗色だけで新配色」トーンを落とすだけで気品がそなわるから、ダークカラーでまとめれば大人っぽさを保ちながら鮮度アップが可能。色をきわ立たせるために、アイテム自体はシンプルにとど