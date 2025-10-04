介護職と聞くと、「大変な仕事」というイメージを持っている人は多いのではないでしょうか。そこで、介護福祉士の鹿見勇輔さんに、実際に現場で働いている人たちがどんなところに大変さを感じているのか、また、苦労に対処する方法、同職ならではのやりがいなど、さまざまな疑問について聞いてみました。介護現場で大変なのは「人間関係」「利用者対応」、そして…鹿見さんに、介護現場で大変なことを質問したところ、まず「職