株式会社47CLUBは、2025大阪・関西万博公式ライセンス商品として、「EXPO2025 ミャクミャク 萬古焼 金彩茶器」を数量限定で受注販売する。本作を手掛けるのは、天皇陛下への献上やG7伊勢志摩サミットで使用された盃の制作など、輝かしい経歴を持つ萬古焼の名匠・清水醉月氏。伝統の紫泥急須に、革新的な技法で公式キャラクター「ミャクミャク」を表現した作品だ。■萬古焼の名匠「清水醉月」作り手である清水醉月氏は、平成2年には