当時14歳の少女に自宅でわいせつな行為をしたとして、愛知県一宮市の小学校教師が再逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで再逮捕されたのは一宮市の市立小学校の教師、小島大輝容疑者(30)です。 警察によりますと小島容疑者は今年3月、自宅で当時14歳の少女と知りながら体を触るわいせつ行為をした疑いがもたれています。 警察の調べに対し小島容疑者は、「間違いありません」と容疑を認めているということです。