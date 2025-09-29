勤務先のガールズバーで赤ちゃんを出産した後、殺害したとして女が逮捕された。三枝珠莉亜容疑者（22）は22日、東京・豊島区にある勤務先のガールズバーのトイレで女の赤ちゃんを出産した後、首を絞めて殺害した疑いが持たれている。赤ちゃんの入ったバケツ持って交番に三枝容疑者は赤ちゃんの入ったバケツを持って交番に出頭していた。調べに対し「殺してしまった」と話していたという。（フジテレビ社会部）