26日に発生した国家情報資源管理院（国家情報資源管理院）火災で政府のずさんなデータ管理があらわになったとの指摘が出ている。電算室内に無停電電源装置（UPS）バッテリーとサーバーを一緒に置くこと自体が危険であり、これを分離する過程で火災が発生したためだ。データを保管するクラウド環境の二重運営体制がまともに備わっておらず事態を拡大したという指摘も出ている。バッテリー業界によると、今回の火災は移設作業過程の