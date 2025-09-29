日米通算200勝に王手をかけている巨人・田中将大が、シーズン最終戦の10月1日中日戦（東京ドーム）で先発する見込みとなった。チームの3位が確定し、杉内投手チーフコーチが「そうですね、マー君で行きましょうかね」と明かした。前回21日の中日戦は5回1/3を5失点で4敗目。この日はブルペン入りして調整を行った。