（左から）小林元経済安保相、茂木前幹事長、林官房長官、高市前経済安保相、小泉農相自民党総裁選（10月4日投開票）に向け、共同通信社が国会議員票や党員・党友による地方票の動向を探ったところ、5候補のうち、小泉進次郎農相（44）と高市早苗前経済安全保障担当相（64）が競り、林芳正官房長官（64）が追う展開となっている情勢が28日分かった。議員票で優位に立つ小泉氏に対し、高市氏は地方票で支持を広げる傾向にある。27